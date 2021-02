Erste Lieferung von AstraZeneca in Österreich eingetroffen

Am Samstag traf die erste Lieferung des Coronavirus-Impfstoffes von AstraZeneca in Österreich ein. Zunächst sind es 36.000 Dosen, kommenden Freitag wird die nächste Lieferung erwartet.

Bundesheer verteilt Impfstoff



Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) sprach vor Journalisten die Rolle des Bundesheeres bei der Verteilung des Impfstoffes und der Bewältigung der Krise an. Die Soldaten seien "ständig im Einsatz", ob bei der Organisation und Umsetzung von Tests, beim Assistenzeinsatz oder bei der Verteilung und Organisation von Impfungen. Gerade erst seien 200 Soldaten vom Land Niederösterreich für Tests angefordert worden. Der AstraZeneca-Impfstoff werde gemäß dem Impfplan zunächst an Hochrisikopatienten verimpft, betonte Tanner.

Corona-Impfstoff von AstraZeneca in Österreich eingetroffen



Andreas Windischbauer, Vorstandsvorsitzender von Herba Chemosan und Präsident des Verbandes der österreichischen Arzneimittel-Vollgroßhändler (PHAGO), betonte, dass die Vakzine von AstraZeneca gegenüber den bereits am Markt befindlichen Produkten Vorteile hat: nämlich einfacherer Transport und Lagerung. Die erste Lieferung war bereits am späten Freitagnachmittag bzw. -abend aus Deutschland erwartet worden. Verkehrsprobleme verzögerten die Ankunft, um 1.48 Uhr traf der Impfstoff bei Herba Chemosan in Wien-Simmering schließlich ein. "Die Aufteilung (an 16 Standorte in Österreich, Anm.) erfolgte sofort", sagte Windischbauer.