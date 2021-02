Bis zu zwölf Wochen Abstand bei AstraZeneca-Impfungen

Der Corona-Impfstoff von AstraZeneca soll mit einer Differenz von elf bis zwölf Wochen verabreicht werden, das ich bei längeren Impfabständen zwischen den Dosen eine bessere Schutzwirkung zeigte.

Der heimische Impfplan, der am Montag aktualisiert und angepasst wurde, sieht für das Serum von AstraZeneca einen deutlichen längeren Abstand zwischen den beiden Impfungen vor, als dies bei Pfizer/Biontech oder Moderna der Fall ist. Der Impfstoff, der vorrangig an 18- bis 64-Jährige verabreicht wird, soll mit einer Differenz von elf bis zwölf Wochen verabreicht werden, berichteten die "OÖNachrichten" am Dienstag.