Neuer Corona-Impfplan für Österreich: So soll geimpft werden

Am Montagabend wurden Lockerungen für den Lockdown verkündet und auch ein aktualisierter Impfplan für Österreich liegt nun vor. Durch die Zulassung von AstraZeneca kommt ein weiterer Corona-Impfstoff zum Einsatz. Der Impfplan nach Priorisierung im Detail.

"Das Tempo der Umsetzung des österreichischen Impfplans ist - wie in allen EU-Mitgliedsstaaten - abhängig vom Zeitpunkt der Marktzulassungen sowie den Lieferterminen und Liefermengen", so Gesundheitsminister Rudolf Anschober bei der Regierungs-Pressekonferenz am Montagabend. In den kommenden Monaten würden weitere Zulassungen erfolgen. Damit sei sichergestellt, dass sich jeder gegen das Coronavirus impfen lassen kann, der das möchte.