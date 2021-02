Neue Impf-Organisation für Über-65-Jährige gefordert

Nachdem der Corona-Impfstoff von AstraZeneca für Senioren über 65 Jahren vorerst nicht genutzt werden kann, fordert der Pensionistenverband eine rasche Adaption des Impfplans für die besonders gefährdete Gruppe.

Pensionistenverband verlangt "komplett neuen Impfplan"

Aktuelle Impfrate von 2,2 Prozent in Österreich

Bei der Impfrate liegt Österreich mit einer Quote von 2,2 Prozent (Stand: 30. Jänner, Quelle: ourworldindata.org) im Ländervergleich hinter den Nachbarstaaten. In Italien waren am Wochenende 3,2 Prozent der Bevölkerung gegen Covid-19 geimpft, in der Schweiz 3,0, in Deutschland 2,8, in Ungarn 2,9 und in Tschechien und der Slowakei je 2,5 Prozent.