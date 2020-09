Entlastung: Nur noch 463 Covid-Neuinfektionen am Sonntag

Die Neuinfektionen von Samstag auf Sonntag gingen deutlich zurück: Nur noch 463 Personen wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Am Samstag waren noch 869 positiv getestet worden.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist nicht nur in Wien, sondern in ganz Österreich deutlich zurückgegangen: Am Sonntag meldeten Innen- und Gesundheitsministerium 463 Fälle, was nur etwa der Hälfte der 869 positiven Testergebnisse von Samstag entspricht.