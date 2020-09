Am Sonntag: Nur 149 Corona-Neuinfektionen in Wien

Nach 444 Corona-Neuinfektionen am Vortag wurden in Wien von Samstag auf Sonntag nur 149 Neuinfektionen verzeichnet. Wie sich in den letzten Monaten aber zeigte, sind die Zahlen am Wochenende meist niedriger.

Am Sonntag sind von der Landessanitätsdirektion Wien und dem medizinischen Krisenstab der Stadt lediglich 149 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Am Tag zuvor hatte diese Kennzahl noch 444 betragen.

88-Jährige verstorben

Mit Stand Sonntag (8.00 Uhr) sind in Wien 10.804 positive Testungen durchgeführt worden. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt mittlerweile 230, nachdem eine 88-Jährige verstorben ist. 137 Personen befanden sich in Spitalsbehandlung, davon 24 auf Intensivstationen.

Am Samstag wurden in Wien 4.433 Corona-Tests vorgenommen, das macht insgesamt 363.619 Testungen.