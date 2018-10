Eintritt frei: Die besten Gratis-Events in Wien im Oktober

Um kein kostenloses Event im Oktober in Wien zu verpassen, haben wir für euch die besten Veranstaltungen zusammengetragen, die in diesem Monat bei freiem Eintritt besucht werden können.

Die Stadt unsicher machen und dabei das Geldbörserl schonen: Wir haben uns wieder auf die Suche nach den besten Gratis-Events Wiens im Oktober gemacht. Hier findet ihr alle Veranstaltungen chronologisch im Überblick.

Diese kostenlose Events steigen im Oktober in Wien 01. bis 31.10.2018: Offene Sternwarte mit Führungen

Die Kuffner Sternwarte bietet zu den Öffnungszeiten kostenlose Himmels-Beobachtungen und Gebäudeführungen an. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig, es wird um Spenden gebeten. >> Mehr zum kostenlosen Angebot

01. bis 31.10.2018: Gratis in die Wiener Museen

Wien strotzt nur so vor Museen, eine gewaltige Bandbreite an Dauer- und Sonderausstellungen wird kulturbegeisterten Besuchern dabei geboten. Sehr praktisch: Bei einer Vielzahl der Museen ist unter gewissen Voraussetzungen ein freier Eintritt möglich. >> Das Gratis-Angebot im Überblick

01. bis 31.10.2018: Besuch in den Wiener Bezirksmuseen

Jeder Wiener Bezirk hat sein eigenes Museum, das sich der Geschichte und den jeweiligen Besonderheiten widmet. Das gesammelte Wissen ist durch regelmäßig wechselnde Ausstellungen erlebbar. Der Eintritt in die Bezirksmuseen ist frei. >> Weitere Infos zu den Bezirksmuseen

01. bis 31.10.2018: Kunst im öffentlichen Raum erleben

In Wien lohnt es sich, mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen. Sei es entlang von U-Bahnlinien, auf Plätzen oder in Form von Mahnmälern – hunderte Installationen beleben das Stadtbild und laden in der Hektik des Alltags zum kostenlosen Innehalten und Reflektieren ein. >> Zu den aktuellen Projekten

01. bis 14.10.2018: Wiener WIESN

Das Festgelände der Wiener WIESN hat täglich ab 11.30 Uhr für Besucher geöffnet. Von 12.00 Uhr bis 17.30 Uhr können Musikbegeisterte bei freiem Eintritt Konzerten in den Festzelten lauschen oder auf dem Gelände traditionsreiches Handwerk und kulinarische Spezialitäten erkunden. >> Hier finden Sie alle Infos zum Programm

01.10.2018: Tag des Kaffees

Am 1. Oktober wird in Wien wieder der Tag des Kaffees gefeiert. Neben Gratis-Kaffee und Goodie-Bags umfasst das Programm auch kostenlose Kaffeehaus-Entdeckungstouren. >> Das Programm im Detail

04.10.2018: Woman Day

Zwar nicht ganz gratis, aber am Woman Day am 4. Oktober gibt’s in zahlreichen Shops viele tolle Angebote mit bis zu minus 30 Prozent. >> Diese Geschäfte nehmen teil

04.10.2018: Zauberkünstler bei der Möbelmeile

Acht Zauberkünstler werden am 4. Oktober an acht Locations zwischen der Gumpendorfer Straße und der Hofmühlgasse die Gäste der Möbelmeile kostenlos ins Staunen versetzen. >> Das Programm im Detail

06. und 07.10.2018: Wiener Freiwilligenmesse

Bei der Freiwilligenmesse können sich Interessierte über die Vielfalt der Engagementmöglichkeiten in Wien informieren. Mehr als 70 Aussteller werden im Festsaal im Wiener Rathaus mit dabei sein, der Eintritt ist frei. >> Mehr Infos zur Messe

11.10.2018: Tag der offenen Tür im MUK

Alle zwei Jahre veranstaltet die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien einen Tag der offenen Tür, um Interessierten jeden Alters Einblick in den Studienalltag an der MUK zu ermöglichen. Bei freiem Eintritt stehen die Pforten an diesem Tag von 12.00 bis 18.00 Uhr an den Standorten Johannesgasse 4a und Bräunerstraße 5 offen.

12. bis 14.10.2018: Wiener Herbsttage

Die Wiener Herbsttage finden wieder im und vorm Palmenhaus im Burggarten statt. Dieses Jahr stehen Wild- und seltene Obstsorten im Mittelpunkt der Veranstaltung. Der Eintritt ist frei, Verkostungen kosten fünf Euro. >> Die Wiener Herbsttage im Burggarten

15.10.2018: Wiener Augentag

Experten informieren am 15. Oktober bei freiem Eintritt im Wiener Rathaus Interessierte, Betroffene und Angehörige über Augenerkrankungen und Sehbehinderungen. Außerdem bietet sich dort die Gelegenheit für eine kostenlose Augenuntersuchung. >> Das Programm beim Augentag

19. bis 21.10.2018: Game City 2018

Die Game City steht bereits zum zwölften Mal in Wien in den Startlöchern. Von 19. bis 21. Oktober haben Besucher die Möglichkeit, 70 namhafte Aussteller aus der Spiele- und Unterhaltungsbranche kennen zu lernen. Das diesjährige Highlight ist ein mehrtägiges eSport Tournament. >> Alles zur Game City in Wien

20.10.2018: Brustgesundheitstag in der Privatklinik Goldenes Kreuz

Am Samstag, den 20. Oktober, findet in der Privatklinik Goldenes Kreuz (1090 Wien, Lazarettgasse 16-18) von 10.00 bis 16.00 Uhr der Brustgesundheitstag mit Vorträgen und Workshops zum Thema Brustkrebs statt. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten. >> Mehr Infos zum Event

24. bis 26.10.2018: Lebenslust Herbstmesse für Senioren

Zwischen 24. und 26. Oktober haben Pensionisten in der Messe Wien wieder die Möglichkeit, kostenlos die Seniorenmesse “Lebenslust” zu besuchen. Auch die Teilnahme an sportlichen Programmen, Tanzkursen, Vorträgen und Gewinnspielen ist gratis. >> Die Lebenslust-Messe im Detail

26.10.2018: Tag der offenen Tür in vielen Museen

Anlässlich des Nationalfeiertags findet in vielen Wiener Museen am 26. Oktober ein Tag der offenen Tür bei freiem Eintritt statt. Mit dabei sind etwa das Weltmuseum Wien, die Österreichische Nationalbibliothek, das Literaturmuseum, das Globenmuseum sowie das Papyrus- und Esperantomuseum.

26.10.2018: Leistungsschau des Österreichischen Bundesheeres

Wie jedes Jahr am Nationalfeiertag, präsentiert auch dieses Jahr das Österreichische Bundesheer an verschiedenen Plätzen in der Wiener Innenstadt das vielfältige Aufgabenspektrum, laufende Einsätze und aktuelle Projekte des Heeres. Die Veranstaltungen werden am Heldenplatz über das Burgtheater und bis hin zur Schottengasse abgehalten, weitere Module auf der Freyung am Hof, am Graben und am Michaelerplatz.

26. bis 28.10.2018: Kürbisfest Am Himmel

Das Kürbisfest mit den steirischen Kürbisbauern ist ein schönes Fest für Groß und Klein Am Himmel in Wien. Geboten werden neben der Kürbis-Gourmetstraße mit bäuerlichen Schmankerln ein Kinderschminkstand, Drachenflieger-Workshop und Kürbisschnitzen. Am 26. Oktober findet außerdem ein Live-Konzert der “Rolling DÜV’s” statt. >> Mehr Infos zum Kürbisfest