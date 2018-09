Tag des Kaffees in Wien mit Gratis-Kaffee, Goodie-Bags und Touren

Am 1. Oktober wird in Wien wieder der Tag des Kaffees gefeiert. Neben Gratis-Kaffee und Goodie-Bags umfasst das Programm auch kostenlose Kaffeehaus-Entdeckungstouren.

In diesem Jahr feiert Wien 335 Jahre Wiener Kaffeehauskultur. Der Tag des Kaffees am 1. Oktober steht daher ganz im Zeichen von Genuss und Information rund um das Produkt Kaffee und die Wiener Kaffeehäuser.

Vielfältiges Programm beim Tag des Kaffees in Wien

An diesem Tag werden in der Früh bei den U-Bahnstationen Heiligenstadt, Floridsdorf, Schwedenplatz, Karlsplatz und am Hauptbahnhof Goody-Bags verteilt. “Als besonderes ‘Zuckerl’ finden die Wiener heuer darin auch einen Gutschein für einen Gratis-Kaffee, der in den teilnehmenden Lokalen einzulösen ist”, so Wolfgang Binder.