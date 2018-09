Woman Day am 4. Oktober: Diese Shops sind mit dabei

Ladies aufgepasst: Am 4. Oktober findet wieder der Woman Day mit zahlreichen tollen Angeboten statt. Hier erfahrt ihr, welche Shops dieses Mal mit dabei sind.

Der zweite Termin für den Woman Day 2018 steht fest: Der Schnäppchentag für Damen – und auch Herren – findet am Donnerstag den 4. Oktober 2018 statt. In zahlreichen Geschäften kann dann mit Angeboten bis zu minus 30 Prozent wieder günstig geshoppt werden.

Unter den zahlreichen Geschäften und namhaften Marken, die am 4. Oktober zum Woman Day Rabatte anbieten, zählen unter anderem: A1, Adler, Calzedonia, CCC, C&A, Douglas, Fussl Modestraße, H&M, Hervis, Humanic, Intimissimi, Kik, Liebeskind, Mac, Mango, Marionnaud, Müller, Only, Peek & Cloppenburg, s.Oliver, Swarovski, Thomas Sabo, Triumph, Vero Moda und Vichy.

Auch in diversen Online Shops wie About You, Billa, Tezenis und Otto kann mit einem Aktionscode am Woman Day gespart werden. Neu ist dieses Mal die Woman App, in der ebenfalls alle Gutscheine samt drei Bonus-Gutscheinen verfügbar sind.