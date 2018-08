GAME CITY 2018 in Wien bietet eSports-Battle, Spiele und Unterhaltung

Der Gaming Herbst in Wien steht kurz bevor. Bereits zum zwölften Mal findet die GAME CITY im Wiener Rathaus statt und bietet ein großes Angebot aus der Spiele- und Unterhaltungsbranche.

Die GAME CITY steht bereits zum zwölften Mal in Wien in den Startlöchern. Von 19. bis 21. Oktober haben Besucher die Möglichkeit, 70 namhafte Aussteller aus der Spiele- und Unterhaltungsbranche kennen zu lernen. Das diesjährige Highlight ist ein mehrtägiges eSport Tournament.

„Die GAME CITY hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der größten Gaming-Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum entwickelt. Was uns von vielen anderen Events in diesem Bereich unterscheidet, ist, dass wir den Bereich Gaming gesamtheitlich betrachten. So wird der pädagogische sowie wissenschaftliche Zugang auch heuer eine große Rolle spielen. Bei allen Programmpunkten stehen der Spaß und die Unterhaltung an erster Stelle“, so Andrea Heuermann, Geschäftsführerin des Vereins wienXtra, der gemeinsam mit der Eventmarketing Agentur MICE & Men hinter der Veranstaltung steht.