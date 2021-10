Die besten Partys und Events zu Halloween in Wien

Während im letzten Jahr viele Halloween-Partys ausfielen, geht es 2021 wieder rund. Hier ein Überblick, welche Halloween-Partys und Events man heuer in Wien am Schirm haben sollte.

Die Halloween-Nacht hat für Partyfreunde in Wien einiges zu bieten, aber auch zahlreiche Grusel-Events und auch kindertaugliches Programm wird geboten. Hier gibt's den Überblick, welche Partys und Events in der Nacht (und am Tag) des Grauens stattfinden.



Action & Kulinarik und Kinder-Spaß in Wien

Zentralfriedhof Tor 2, Simmeringer Hauptstraße 234, 1110 Wien

Am 31. Oktober öffnet der Wiener Zentralfriedhof auch heuer wieder nachts seine Pforten. Bei einer "Führung zum Fürchten" gibt es schaurig Schönes zu erleben.

Ein Ticket für die Führung kostet 38 Euro. Ermäßigte Tickets gibt es für Teilnehmer bis 20 Jahren und Senioren um 29 Euro. Die Plätze sind begrenzt.

Prater, 1020 Wien

Aufgrund der Situation müssen Gruselfans heuer noch auf die traditionelle Halloween-Parade im Wiener Prater leider verzichten. Dennoch darf sich im Wiener Wurstelprater ordentlich gegruselt werden.

Auf 1000 qm in nebligen Gängen des Labyrinths erwartet die Besucher hinter jedem Eck nicht nur die Gruselstimmung durch die Deko, sondern auch die von Schaustellern gespielten Horror-Figuren. Das Familien-Gruseln läuft Samstag und Sonntag von 13:00 bis 18.00 Uhr. Für alle ab 16 Jahren beginnt der Halloween-Horror am Freitag, 29.10. um 17:00 Uhr und Samstag, sowie Sonntag um 18:00 Uhr und endet jeweils um Mitternacht. Kinder und Familien zahlen 10 Euro pro Person, alle ab 16 Jahren 15 Euro.

Die Liliputbahn wird zum Ghost Train und fährt durch Nebelschwaden, schwarze Wolken und Mondschein. Der Ghost Train fährt am 31.10. von 17:00 bis 21:00 zu den Abfahrtszeiten der Liliputbahn.



Prater, 1020 Wien

Am 31. Oktober findet auf der Prater Hauptallee wieder der "Ghostrun" statt. Auf 1,5 beziehungsweise 6 Kilometern läuft man - auch in Verkleidung - dem Sensenmann davon.

Familien- und Freundelauf mit Kindern (Start 11 Uhr): 5 Euro pro Teilnehmer

Hauptlauf (Start 12:30 Uhr): 35 Euro pro Teilnehmer



Nordic Walking (Start 12:35 Uhr): 35 Euro pro Teilnehmer

Cafe Residenz, Schloss Schönbrunn, Kavalierstrakt 52 1130 Wien

Die Drag Queens rund um Tamara Mascara laden zum Sonntagsbrunch ins Schloss Schönbrunn, diesmal frisch aus der Gruft! Zu einem üppigen Frühstück mit Sekt, hausgemachtem Brot und feinen Patisserien aus der Hausbäckerei des Schlosses, servieren sie eine zweistündige Drag-Horror-Show voller Musik, Tanz, Gesang und schaurig schönem Grusel.

Zu Halloween öffnet der Monsterparcours im Kindermuseum seine Pforten.

Als Dankeschön gibt es eine Urkunde. Es müssen nicht alle Stationen absolviert werden, um die Urkunde zu erhalten. Ab 7 Jahren und für unerschrockene Kinder ab 4 Jahren.

Schloss Schönbrunn, 1130 Wien

3-Gang-Halloween-Dinner, Horrorfilm auf der Kinoleinwand im Urania Theater und eine anschließende Halloween-Party: Das Klyo in der Urania deckt den Halloween-Abend komplett ab. Die Karten sind aber begrenzt.

Uraniastraße 1, 1010 Wien

Die schaurige Verkleidung der ganzen Familie lohnt sich dieses Jahr gleich doppelt, denn auch heuer begeistert das Hard Rock Cafe Vienna alle Halloween-Fans mit tollen Specials: Für verkleidete Erwachsene gibt es das erste Glas Bier, Wein oder Soda gratis. Und kostümierte Kinder unter zehn Jahren bekommen ihren Speisewunsch aufs Haus.

Zudem lässt das Hard Rock Cafe Vienna dieses Jahr die "Süßes sonst gibt’s Saures"-Tradition aufleben: Verkleidete Kinder unter 10 Jahren bekommen bei ihrem Besuch eine Trick-or-Treat Bag.

Bei der Zaubershow "Drachenzauber auf der Burg Schröckenstein" besuchen Kinder die Burg, um die letzten frei lebenden Drachen zu suchen. Der Eintritt am Sonntag, 31. Oktober kostet 7 Euro. Die Show startet um 15 Uhr.

Ilgplatz 7, 1020 Wien

Um 19:30 und 21:45 Uhr zeigt das Haydn-Kino auf der Wiener Mahü zu Halloween "The Rocky Horror Picture Show".

English Cinema Haydn, Mariahilferstraße 57, 1060 Wien

Zu Halloween gibt es im Museum der Illusionen neue gruselige Illusionen, die festgehalten werden müssen. Ein Ticket für das Museum kostet 13 Euro.

Wallnerstraße 4, 1010 Wien

Die besten Halloween-Partys 2019 in Wien

Spiegelgasse 2, 1010 Wien

Am 31.Oktober wird im CABARET FLEDERMAUS zu einem "Halloween Special" der Extraklasse geladen und der düsterste Feiertag des Jahres allen Rock-Fans gewidmet.

Einlass ist ab 20.00 Uhr, zwischen 20 und 21 Uhr ist der Eintritt frei.

CABARET FLEDERMAUS

Schönbrunner Straße 222, 1120 Wien

Was im U4 passiert, bleibt im U4 - zumindest zu Halloween. Denn am 31. Oktober wird die U4 in eine Hochburg des Schreckens verwandelt. Wer nicht mehr so lange warten will, kann sich auch schon am Abend vor Halloween eine schöne Zeit machen.

Der Eintritt am Sonntag kostet 18 Euro an der Abendkassa, am Samstag 12 Euro (mit Kostüm 6 EUro bis 24 Uhr).

The Loft, Lerchenfeldergürtel 37, 1160 Wien

Was ist gruseliger, angsteinflößender, brutaler, erschreckender, fieser, gemeiner, beunruhigender, qualvoller, furchtbarer, schauriger, unheimlicher, grässlicher, grauenhafter, entsetzlicher und unvorstellbarer als alle Horrorfilme zusammen? Richtig, die österreichische Politik.

Start: 22:00 Eintritt: 10 Euro

Baumgasse 80, 1030 Wien

Die größte Halloweenparty Wiens verspricht die Arena Wien am 31. Oktober. Die "Bloodsucking Zombies from outer Space" treten mit Gästen ab 19 Uhr auf. Kostümcontest inklusive.

Tickets kosten 28,59 Euro pro Person.

Halloween 2021 im Bermudadreieck

Bermudadreieck, 1010 Wien

Nicht nur Stehachterl, Krah Krah, Bermuda Bräu, Kaktus Bar und Salzbar, sondern viele mehr. Seien wir ehrlich, das Bermudadreieck ist auch unter dem Jahr manches Mal gruselig, nicht umsonst verschwinden hier so manche Party-Leute. Auch zu Halloween ein guter Ort, um sich ordentlich zu fürchten.

Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

"Kein Sonntag ohne Techno" heißt es auch zu Halloween in der Ottakringer Brauerei. Tickets gibt es ab 26,77 Euro, Gruppeneintritte sind billiger.

WUK, Währinger Str. 59, 1090 Wien

Seit 2013 ist das WUK die Homebase der schaurigsten Party des Jahres. Nach einem Jahr Pause verwandeln sich die Konzertsäle des WUK wieder in spukig-schaurige Tanzflächen.



Der Eintritt für alle Studierenden mit gültigem Ausweis beträgt bis 23.00 Uhr nur 9 Euro. AK € 15.

Augartenbrücke, 1010 Wien

Schauerlich guter Drum’n’Bass erwartet euch zu Halloween auch im Flex. Der Eintritt an der Abendkassa beträgt 15 Euro.

