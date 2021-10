Hard Rock Cafe Vienna feiert Halloween mit Specials für Groß und Klein

Das Hard Rock Cafe Vienna verwandelt sich zu Halloween wieder zum schaurigsten Burger-Restaurant der Stadt. Groß und Klein dürfen sich am 31. Oktober auf einen rockigen Halloweenabend mit besonderen Specials freuen.

Am 31. Oktober verwandelt sich die berühmte Rock-Location in der Rotenturmstraße in Wien einen Abend lang in einen Ort des Grusels. Halloween ist im Hard Rock Cafe Vienna schon zur Tradition geworden, gibt es doch jedes Jahr immer wieder besondere Aktionen zum beliebten Grusel-Fest.