Die Ausgangslage der NEOS bei der EU-Wahl 2019

Eine "gemähte Wiese": Den NEOS ist der Verbleib im europäischen Parlament theoretisch sicher. Wenn Spitzenkandidatin Claudia Gamon im Wahlkampf keine groben Fehler macht und dieser auch sonst keine Überraschungen bringt, wird sie das pinke Mandat halten können. Dass sie wie angepeilt einen zweiten Sitz erringt, ist wiederum nicht so sicher.

Die Ausgangslage ist für Gamon jedenfalls nicht schlecht. Sie tritt an, um 8,14 Prozent zu verteidigen, mit denen Angelika Mlinar 2014 für die NEOS erstmals ins EU-Parlament einzog. Obwohl 8,14 Prozent für die zweite bundesweite Wahl der Pinken damals nicht so schlecht waren, waren die NEOS enttäuscht, weil ihnen die Umfragen ein zweistelliges Ergebnis vorausgesagt hatten.

2018 hatte Mlinar über mangelnde Unterstützung durch die Partei geklagt und angekündigt, nicht mehr als NEOS-Spitzenkandidatin für die EU-Wahl zu kandidieren und auch nicht mehr als stellvertretende Parteichefin zur Verfügung zu stehen. Nun tritt sie für die liberale Partei der slowenischen Ex-Ministerpräsidentin Alenka Bratusek (SAB) an.

Als Einzige jung und weiblich: Chancen für Claudia Gamon

Den Wahlkampf kann Gamon jedenfalls nur besser machen. Ihr Alleinstellungsmerkmal ist, dass sie die einzige junge und die einzige weibliche Spitzenkandidatin der Parlamentsparteien ist. Ob das ein Vor- oder ein Nachteil in den TV-Konfrontationen sein wird, wird man sehen. Inhaltlich sind die NEOS als pro-europäische Partei in Konkurrenz mit allen anderen (ÖVP, SPÖ, JETZT und Grüne) außer der FPÖ. Ihre zentralen Forderungen haben sich seit 2014 auch nicht geändert. Die Pinken strebten schon damals die Vereinigten Staaten von Europa und eine europäische Armee an und bekannten sich voll und ganz zur Union.