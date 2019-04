NEOS machen sich für "Vereinigte Staaten von Europa" stark

Geht es nach den NEOS, führt in der Zukunft kein Weg an den "Vereinigten Staaten von Europa" samt europäischer Staatsbürgerschaft und europäischem Pass vorbei.

Offizieller Wahlkampfauftakt in Wiener Urania

Die NEOS beenden diese Woche im übrigen ihre Europa-Tour. Am Mittwoch machen sie Station in Ungarn, am Donnerstag in Bratislava. “Die Nachbarn liegen uns besonders am Herzen”, so Donig. Nächste Woche (26. April) ist der offizielle Wahlkampfauftakt mit europäischen Gästen in der Wiener Urania.