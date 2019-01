Debatte um freien Karfreitag: Mehrere Varianten zur Auswahl

Sich auf eine neue Karfreitagsregelung zu einigen, ist schwieriger als gedacht. Derzeit befinden sich zwei Alternativen in der öffentlichen Debatte.

Seit der EuGH die Karfreitagsregelung aufgehoben hat, wird an einer neuen Lösung gebastelt. Dass Evangelische auf Zuschläge am Feiertag verzichten, erweist sich aber neuerlich als nicht europarechtskonform. Wie der “Standard” (Samstagsausgabe) berichtet, kristallisiert sich allerdings zunehmend heraus, dass der von Evangelischer und Katholischer Kirche eingebrachte Vorschlag einen Haken hat.

Die eine Variante: Der Karfreitag wird zum Feiertag für alle aufgewertet, dafür der Pfingst- oder Ostermontag als solcher gestrichen. Das wäre denkbar, weil beide Feiertage ebenso wie der Stefanitag nicht vom Konkordat geregelt sind. Allerdings werden nun Einwände laut. “Ein Feiertagstausch ist von der katholischen Kirche nicht gewollt”, erklärt der Generalsekretär der Österreichischen Bischofskonferenz, Peter Schipka. Auch Experte Mazal hat Bedenken: “Ein Abtausch wäre ein gravierender Eingriff in die Feiertagsordnung, der wohlüberlegt sein muss.” Dazu kommt, dass auch Teile der Wirtschaft die Variante sehr kritisch sehen. Das gilt insbesondere für den Handel, der um die Öffnung der Geschäfte am umsatzstarken Karfreitag bangt.

Gespräche mit allen Beteiligten laufen

Seit der Entscheidung des EuGH am vergangenen Dienstag wird aber auch über andere Sonderregelungen debattiert, die derzeit weniger bekannt sind. So ist beispielsweise der Reformationstag kein Feiertag, allerdings haben evangelische Arbeitnehmer Anspruch auf den Besuch des Gottesdienstes. Evangelische Bundesbedienstete haben am 31. 10. ebenso frei wie Mitarbeiter anderer öffentlicher Betriebe, beispielsweise der Wiener Linien. Evangelische Kinder müssen am Gedenktag der Reformation nicht in die Schule, Lehrer sehr wohl.