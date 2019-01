Karfreitag: ÖGB pocht auf Feiertag für alle

ÖGB-Chef Wolfgang katzien bleibt bei seiner Forderung, dass der Karfreitag ein Feiertag für alle werden soll. Dies sei nun die Rechtslage nach dem gestrigen Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH).

Ein Abtausch mit dem Pfingstmontag lehnt er ab, die angeblich 600 Mio. Euro an Mehrkosten für die Arbeitgeber sieht Katzian als “Märchenstunde”.

ÖFB-Chef pocht auf Feiertag für alle

“Also wie die 600 Millionen zustande kommen, von denen da immer geschwafelt wird, weiß in Wirklichkeit niemand”, so der ÖGB-Chef in Richtung Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung. Ein zusätzlicher freier Tag sei durch die arbeitgeberfreundlichen Regelungen der jetzigen Bundesregierung – sprich 12-Stunden-Tag – sowie die gute Konjunktur gerechtfertigt.