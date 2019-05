Countdown: Zündet Jan Böhmermann eine weitere Ibiza-Bombe?

Nach dem großen Ibiza-Skandal mit dem ehemaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, durch den die aktuelle Regierungskrise ausgelöst wurde, ist die Frage nach dem Auftraggeber der geheimen Videoaufnahmen weiter offen. VIENNA.at hat sich mit mit der kürzlich von Jan Böhmermann geteilten Seite "dotheyknowitseurope.eu" beschäftigt - dass der Satiriker stark verwickelt ist mit der Causa Strache, wird immer wahrscheinlicher.

Der von Jan Böhmermann zuvor als “Wochen-Special” angekündigte Countdown, der auf der Seite “dotheyknowitseurope.eu” zu sehen ist (auf der man übrigens auch über die URL “comediansforworldpeace.eu” landet), endet am Mittwoch um 20.15 Uhr. Interessant ist, dass sich im Quellcode – konkret im Stylesheet – der Webseite das Wort “Ibiza” versteckt. Festgelegt ist hier eine Schriftfarbe (orange), die derzeit jedoch nicht auf der Seite verwendet wird. Im Quellcode ist zudem eine sogenannte Twitter Card verbaut, in der mit “@neomagazin” auch das “Neo Magazin Royal” zu finden ist. Als “Creator” wird in der Twitter Card “@rock_galore” ausgewiesen.