Rechnungshof will wegen FPÖ-Parteispenden nachfragen

Der Rechnungshof will den Aussagen, die im "Ibiza-Video" von Vizekanzler HC Strache getätigten Aussagen über verdeckte Parteifinanzierung nachgehen.

Derzeit prüfe der Rechnungshof im Rahmen seiner Möglichkeiten die Rechenschaftsberichte der Parteien für 2017, sagte ein Sprecher am Wochenende: “Bei der FPÖ werden aufgrund der Umstände weitere Fragen folgen.”

Aussagen aus Strache-Video werden geprüft

Strache hatte in dem im Juli 2017 aufgenommenen Video behauptet, die FPÖ werde im Nationalratswahlkampf von vermögenden Spendern mit 500.000 bis zwei Mio. Euro unterstützt. Seinen – später dementierten – Angaben in dem Video zufolge, werden die Spenden über einen gemeinnützigen Verein geschleust, ohne sie an den Rechnungshof zu melden.