Coronavirus: Messe Wien sagt Veranstaltung ab - weitere Events wackeln

Wegen des Coronavirus fallen auch in Wien immer mehr Veranstaltungen ins Wasser. Die Messe Wien sagt nun die Seniorenmesse "Lebenslust" ab, die von 11. bis 14. März stattfinden hätte sollen. Das betrifft rund 30.000 Menschen, die als Besucher gekommen wären. Auch die beiden großen Frühjahrsmessen "Wohnen & Interieur" und die "Wiener Immobilienmesse" wackeln.

"Wir sind intensiv mit den Behörden in Kontakt, um die weitere Vorgehensweise abzustimmen", sagte Oliver-John Perry, Sprecher des Messebetreibers Reed Exhibitions, am Mittwoch zur APA. "Weder wir noch die Behörden wissen, wie sich die Lage in den nächsten zwei Wochen entwickeln wird."

Pensionisten als Coronavirus-Risikogruppe: Seniorenmesse abgesagt

Die Seniorenmesse wurde deshalb abgesagt, weil ältere Personen zu den Coronavirus-Risikogruppen gehören. Im Gegensatz zu Frankreich oder der Schweiz gebe es in Österreich keine Verordnung zu Großveranstaltungen, aber eine Empfehlung des Gesundheitsministeriums über die Risikobewertung, so Perry.

Vorsichtsmaßnahmen der Messe Wien

Was Vorsichtsmaßnahmen betrifft, hat sich die Messe Wien noch rechtzeitig mit Desinfektionsmittel eindecken können, so Perry. Da Reed Exhibitions eine international tätige Unternehmensgruppe sei, "hat uns Corona schon vor ein paar Wochen erwischt" und man habe Vorkehrungsmaßnahmen getroffen. Seit Ausbruch der neuartigen Lungenkrankheit werden in der Messe Wien Toiletten, Türläufe, Stiegen, Griffe und Co. noch häufiger gereinigt.