Coronavirus hat derzeit keine Auswirkungen auf Wiener Donauinselfest

Die Vorbereitungen für das Donauinselfest 2020 sind bereits voll im Gang, wie SPÖ-Landesgeschäftsführerin Barbara Novak berichtete. Das grassierende Coronavirus habe "im Moment" keine Auswirkungen auf die Planung.

Coronavirus: Wiener Donauinselfest soll wie geplant stattfinden

"Wir warten ein bisschen ab und am Ende entscheidet vor allem die Behörde, ob das Donauinselfest stattfinden kann oder nicht", sagte Novak am Mittwoch in einem Pressegespräch. Wobei sie sehr zuversichtlich ist, dass das Wiener Donauinselfst wie geplant über die Bühne gehen wird: "Im Augenblick sehen wir, dass die Meisten Richtung Juni verschieben, wenn sie verschieben. Also glauben wir, dass wir ziemlich safe sind, nachdem das Donauinselfest Ende Juni stattfinden wird."