Donauinselfest 2020 unter dem Motto "Ganz Wien": Erste Infos

Das 37. Wiener Donauinselfest findet vom 26. bis 28. Juni 2020 unter dem Motto "Ganz Wien" statt. Auch wird es heuer erstmals im Vorfeld eine Event-Tour durch alle Wiener Bezirke geben.

"Ganz Wien" als Motto für das Donauinselfest 2020

"In Wien leben und arbeiten wir zusammen und wir feiern auch zusammen. Gemeinsam können wir mehr erreichen als alleine und ein gutes Leben für uns alle ermöglichen. Das Motto "Ganz Wien" verdeutlicht, dass der ZusammenhaltdasherausragendsteMerkmal unserer lebenswerten Stadtist. GANZ WIEN hält zusammen!", erklärt Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien am Mittwoch bei einem Pressegespräch vor dem Wiener Donauinselfest.

"Ganz Wien"-Tour durch alle Bezirke

Heuer wird es erstmals von April bis Mai im Vorfeld des Donauinselfestes eine Event-Reihe geben. Im Rahmen der "Ganz Wien"-Tour wird jeder der 23 Wiener Bezirke mit einer kleinen Veranstaltung besucht. Dabei werden die wichtigen Inselbotschaften von Zusammenhalt, respektvollem Miteinander und einem leistbaren Leben in die Bezirke getragen. "Mit unserem Besuch in jedem einzelnen Wiener Gemeindebezirk möchten wir uns bei den Menschen bedanken, die am Donauinselfest jedes Jahr mit vollem Einsatz dabei sind egal ob Mitarbeitende, Ehrenamtliche oder BesucherInnen", so Barbara Novak.