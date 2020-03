Wien-Marathon verfolgt Coronavirus-Entwicklungen genau

Wegen der Ausbreitung des Coronavirs stehen in mehreren Ländern Sportveranstaltungen derzeit vor der Absage bzw. wurden verschoben. Für 19. April ist in Wien der 37. Vienna City Marathon angesetzt.

Trotz Coronavirus: Wien-Marathon 2020 soll wie geplant stattfinden

Man würde die Entwicklungen "selbstverständlich genau verfolgen", es gäbe "verständlicherweise" auch einige Anfragen von Läuferinnen und Läufern. Der VCM ist die größte Einzelsportveranstaltung in Österreich mit mehr als 40.000 Teilnehmern aus rund 125 Nationen.

"Wir arbeiten in jeder Hinsicht wie geplant an der Vorbereitung. Wir beachten die Informationen der zuständigen Behörden, die über Maßnahmen in Österreich entscheiden, und behalten die Situation laufend im Blick", hieß es weiters.