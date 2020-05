Coronahilfen: Festivalleiter fordern in Offenem Brief Fairness und Unterstützung

Ein Offener Brief von über 50 Künstlern und Festivalleitern, adressiert an Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler und Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek, zeigt die massiven Probleme im Kulturbereich auf.

Über 50 Künstler und Festivalleiter richten sich in einem Offenen Brief an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler und Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek (beide Grüne), um auf die durch die Coronakrise bestehende Situation im Kulturbereich - mit besonderem Fokus auf "die vielen kleinen und mittleren Sommerfestivals" - aufmerksam zu machen und konkrete Maßnahmen einzufordern.