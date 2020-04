Wegen Coronakrise: Frequency 2020 abgesagt

Das diesjährige Frequency-Festival in St. Pölten muss aufgrund der Coronakrise abgesagt werden.

Nachdem von der Bundesregierung bekanntgegeben wurde, dass bis Ende August keine Großveranstaltungen in Österreich stattfinden können, muss das diesjährige Frequency-Festival in St. Pölten abgesagt werden. Das bestätigte Veranstalter Harry Jenner der APA. Eigentlich wäre das neben dem bereits abgesagten Nova Rock zweite große Musikfestival des Landes von 20. bis 22. August über die Bühne gegangen.

Entscheidung der Regierung kam "nicht super überraschend"

Für den Veranstalter und sein Team bedeute der Entschluss viel Arbeit, müsse man doch nicht nur alle Künstler, die aufgetreten wären, kontaktieren. "Wir haben außerdem extrem viele Lieferanten. So ein Festival machst du ja nicht von heute auf morgen." Jetzt gelte es, sich mit allen zu besprechen und Lösungen zu finden. "Quasi viel Arbeit für nichts", so Jenner.

Überlegungen bzgl. bereits erworbener Tickets in Gange

Was mit bereits erworbenen Tickets passiert, müsse man sich ebenfalls erst überlegen. "Wir arbeiten jedenfalls mit Hochdruck an einer Lösung, aber auch das muss koordiniert werden." Heuer hätte das Frequency sein 20-Jahr-Jubiläum gefeiert, entsprechend viele Neuerungen waren geplant. Einige davon will man nun in das kommende Jahr mitnehmen. Der Termin für 2021 steht bereits: Das Frequency wird von 19. bis 21. August stattfinden.