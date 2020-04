Veranstaltungsverbot für Groß-Events bis Ende August verlängert

In Österreich bleiben Großveranstaltungen in den Sommermonaten verboten.

In Österreich bleiben Großveranstaltungen in den Sommermonaten verboten.

Nun ist es also fix: Am Freitag gab die Regierung bekannt, dass wegen der Corona-Epidemie auch in den Sommermonaten keine Großveranstaltungen erlaubt sein werden.

Das heimische Kulturleben wird in den kommenden Wochen langsam wieder anlaufen.

Während Museen, Bibliotheken, Büchereien, Archive etc. bereits ab Mitte Mai wieder öffnen dürfen, gilt für Groß-Events jedoch weiter ein Veranstaltungsverbot, wie Vizekanzler und Kulturminister Werner Kogler (Grüne) am Freitag bei einer Pressekonferenz in Wien bekanntgab.

Coronavirus: Veranstaltungsverbot bis Ende August verlängert

Das bedeutet, dass Großveranstaltungen wie Stadtfeste oder Musikfestivals, bei denen viele Menschen stehend auf engem Raum zusammenkommen, weiterhin nicht möglich sein werden. Das bereits bis Ende Juni geltende Veranstaltungsverbot wurde für diese Bereiche bis 31. August verlängert.

Grundsätzlich bleibe die Vorgehensweise auch im Kunst- und Kulturbereich "ein Abwägen und Abmessen", so Kogler, der gemeinsam mit Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) die weiteren Maßnahmen skizzierte. "Im Zuge des schrittweisen Aufsperrens" müsse es das Ziel sein, "die gesundheitspolitische Erfolge weiter aufrecht zu erhalten". Mitte Mai soll es weitere Klarheit für Veranstalter geben.