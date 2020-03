Wiener Donauinselfest 2020 wird wegen Coronavirus verschoben

Bei einer Pressekonferenz am Montag wurde das Wiener Donauinselfest 2020 offiziell verschoben. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wird das Open-Air-Event nicht im Juni, sondern im September stattfinden.

Am Montag wurde das Wiener Donauinselfest 2020 bei einer offiziellen Pressekonferenz der Veranstalter aufgrund der Coronavirus-Pandemie verschoben. "Wir werden daher das Donauinselfest für 18., 19., 20. September vorsehen und in diese Zeit verschieben". Eine Reduzierung des Programms ist nicht angedacht, wurde versichert.

"Das Donauinselfest ist über Jahrzehnte hinweg fixer Bestandteil der Wiener Stadtkultur. Auch für die heimische Kunst- und Kulturszene und unzählige Wiener Unternehmen der Veranstaltungsbranche ist es das jährliche Highlight und nicht zuletzt ein ganz wesentlicher wirtschaftlicher Faktor. Bei allen aktuellen Herausforderungen ist es daher wichtig, dass das Donauinselfest auch heuer stattfindet! Wir stehen Seite an Seite mit unseren Partnern und allen beteiligten Menschen", so Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien und weiter: "Diese Zeiten zeigen umso mehr, was Zusammenhalt in unserer tollen Stadt bedeutet und dass Nachbarschaftshilfe selbstverständlich auch für eine gute Zusammenarbeit in der Wirtschaft gilt. Das Motto des 37. Donauinselfests - jetzt neu im September - lautet daher umso mehr: 'GANZ WIEN!'"