Wiener Donauinselfest soll wie geplant stattfinden

Das Wiener Donauinselfest soll wie geplant im September stattfinden, bekräftigte ein Sprecher des Veranstalters, der Wiener SPÖ, am Dienstag noch einmal die am Freitag getätigten Aussagen. Sollten Sicherheitsvorkehrungen notwendig sein, würde diese jedenfalls eingehalten. Die 37. Ausgabe des Open-Air-Events ist für den 18. bis 20. September angesetzt.

Die Absage des Oktoberfestes in München ändert laut den Veranstaltern der Inselsause vorerst nichts. Die "Wiesn" wäre vom 19. September bis 4. Oktober geplant gewesen. Die Situation in Wien werde laufend evaluiert, hieß es heute - wobei betont wurde, dass Sicherheitsmaßnahmen im Freien wohl einfacher umzusetzen seien als in Bierzelten.