Corona-Zahlen in Wien: Nehammer erneuerte Hilfsangebot an Stadt

Im "ZiB2"-Interview mit Armin Wolf bot Innenminister Karl Nehammer angesichts der Häufung der Corona-Infektionen Wien erneut die Unterstützung der Gesundheitsbehörden durch die Polizei an.

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat am Dienstagabend noch einmal sein "Angebot" an die Stadt Wien erneuert, Contact Tracing und die Überwachung der Quarantäne mit Hilfe der Polizei durchzuführen, um Infektionsketten zu durchbrechen. "Mein Angebot steht", sagte er in der ORF-"ZiB2".