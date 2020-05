Corona-Cluster in Wien: Polizei überprüft Verstöße gegen Quarantäne-Anordnung

Die Wiener Polizei ist beauftragt worden, einen Anfangsverdacht zu überprüfen, wonach mehrere Flüchtlinge die Quarantäne-Anordnung ignoriert und über die Leiharbeitsfirma trotz amtlichen Bescheids in den Verteilzentren der Post in Wien-Inzersdorf und Hagenbrunn (Bezirk Korneuburg) gearbeitet haben sollen, so Polizeisprecher Paul Eidenberger am Dienstagabend.

Das sei nach den Bestimmungen der Strafprozessordnung (StPO) noch kein Ermittlungsverfahren. Aber der Anfangsverdacht stehe im Raum. Medienberichten zufolge geht es dabei unter anderem um den Paragrafen 178 StGB - vorsätzliche Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten.