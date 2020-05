Coronavirus-Cluster: Nehammer kritisiert Stadt Wien scharf

Am Montag attackierte Innenminister Karl Nehammer die Stadt Wien erneut wegen deren Arbeitsweise in der Coronakrise und warf außerdem mangelnde Kommunikation mit dem Einsatzstab vor.

Nehammer sprach zu Beginn von "besorgniserregenden" Zahlen in Wien

Nehammer bezeichnete die Coronavirus-Infektionszahlen in Wien am Beginn als "besorgniserregend" und sprach gar von einer "Mahnung an die Stadt Wien" mit dem Einsatzstab zu kooperieren, um eine "zweite Infektionswelle" zu verhindern. Derzeit gebe es Defizite in der Kommunikation mit der Stadt. So habe der Einsatzstab über die Medien erfahren, welche Leiharbeiterfirma von den Infektionen im Postverteilerzentrum in Hagenbrunn betroffen sei. Er appelliere an Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ): "Arbeiten wir zusammen, kämpfen wir gemeinsam gegen eine zweite Welle." Es wäre "verantwortungslos", wenn man das nicht täte, so Nehammer.