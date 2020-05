Wien: Der blinde Fleck auf Nehammers Corona-Landkarte

Für Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bleibt die Stadt Wien ein Sonderfall in Sachen Coronavirus-Bekämpfung. Bei der Präsentation der Kriminalitätsentwicklung zur Zeit des Lockdowns stellte Nehammer die Bundeshauptstadt als weißen Fleck auf einer roten Österreich-Karte dar. Das sei der einzige Ort an dem keine "Überwachung von Quarantänemaßnahmen durch die Polizei" stattfindet.

Nach Wien-Kritik: Nehammer weist Wahlkampf-Vorwurf zurück

Weitere Reaktionen zu Hick-Hack um Coronavirus-Cluster in Wien

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) mahnte angesichts des ziemlich großen COVID19 Clusters in je einem Postverteilerzentrum in Niederösterreich und Wien, dass sich alle Firmen in Österreich, so auch Leiharbeitskräfte, an die Regelungen zu halten hätten. "Sollte hier etwas nicht kommuniziert werden, hält sich mein Verständnis absolut in Grenzen, und dann muss es auch strenge entsprechende Maßnahmen geben. Dasselbe gilt für die zuständigen Behörden. Die sind aufgefordert, natürlich die entsprechenden Maßnahmen zu treffen, und das in jedem Bundesland, so auch in Wien. Wichtig wäre natürlich eine gute Kommunikation auch mit uns. Wir sind bereit, mit den anderen Ministerien, mit den Ländern und auch mit den Gemeinden entsprechend zu kommunizieren, und das erwarten wir auch von den entsprechenden Bundesländern, so auch von Wien", sagte die Ministerin.