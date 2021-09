Corona-Impfungen bringen Ärzten pro Stich 20 Euro

Für die dritte Corona-Teilimpfung haben Gesundheitsministerium und Ärztekammer ein Honorar für niedergelassene Ärzte vereinbart. Pro Stich bekommen diese 20 Euro.

Die niedergelassenen Ärzte bekommen 20 Euro Honorar für jede Corona-Auffrischungsimpfung. Das haben das Gesundheitsministerium und die Österreichische Ärztekammer am Donnerstag vereinbart. Außerdem wird die Ärztekammer in einer Kampagne die Corona-Schutzimpfung bewerben, um die magere Durchimpfungsrate in Österreich zu steigern. Zudem wird sich die Kammer verstärkt mit Mitgliedern auseinandersetzen, die Falschinformationen verbreiten.