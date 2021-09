Corona-Impfung: Vertrag zu Honoraren noch offen

Die Ärztekammer Niederösterreich kritisiert, dass in Niederösterreich bereits die ersten Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus verabreicht würden, ohne dass es eine Verinbarung für Honorierung gibt.

Für Unverständnis sorgt laut Ärztekammer NÖ die Meldung, dass es in Niederösterreich bereits die ersten Auffrischungsimpfungen gegen Covid-19 gegeben hätte, jedoch keinerlei Vereinbarung für eine Honorierung vorlägen. An Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) erging daher am Mittwoch die Aufforderung, "rasch die rechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen, damit es zu keiner Verzögerung bei den Auffrischungsimpfungen kommt".