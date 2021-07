Tiroler Ärzte warten noch auf Geld für Impfungen und Tests

Viele Tiroler Ärzte haben noch immer ihr Honorar für Impfungen und Schnelltests nicht erhalten. Das Land versprach eine rasche Abarbeitung.

Niedergelassene Ärzte in Tirol warten offenbar teilweise noch auf Gelder für Impfungen in ihren Praxen und für dort durchgeführte Schnelltests ohne Termin. Teils seien die Gelder sowie auch jene für Assistenten in den Impfstraßen seit April nicht bezahlt worden, sagte Ärztekammerpräsident Artur Wechselberger dem ORF Tirol. Das Land teilte mit, dass es durch die hohe Zahl an eingehenden Abrechnungsformularen zu Verzögerungen kommen könne.