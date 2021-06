Corona-Impfung: Wien feiert "Vakzinenparty statt Kabinenparty"

Die Coronavirus-Impfungen für die 18 bis 30-Jährigen werden in Wien mit "Impfpartys" begangen. Bei der Impfstraße im Austria Center Vienna finden am Wochenende unter dem Motto "Vakzinenparty statt Kabinenparty" Konzerte statt, außerdem gibt es EM-Public Viewing.

35.000 Impftermine wurden für die Altersgruppe der 18 bis 30-Jährigen in Wien freigeschaltet, sie erhalten den One-Shot-Impfstoff von Johnson & Johnson. Die ersten Konzerte gibt es bereits am Freitag. Die Aktion der Stadt Wien steht unter dem Motto "Vakzinenparty statt Kabinenparty".

Corona-Impfung in Wien mit Konzerten und EM-Public Viewing

Für impfwillige Fußballfans gibt es im Wartebereich rechtzeitig zum Anpfiff am Samstag ab 21 Uhr Screens für das Public Viewing des EM-Achtelfinalspiels Österreich gegen Italien. "Egal, ob Österreich am Samstag ins Viertelfinale aufsteigen kann. Künftig werden alle weiteren Spiele der EM übertragen", kündigte Hacker an.