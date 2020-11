Corona-Appell von Van der Bellen: "Bitte seien Sie solidarisch"

"Ein harter Lockdown ist jetzt leider notwendig, um die Pandemie einzudämmen", so Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Er appelliert an alle Österreicher, die ab morgen geltenden Beschränkungen einzuhalten.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Montag an die Bevölkerung appelliert, sich an die Beschränkungen im Corona-Lockdown zu halten. "Bitte seien Sie solidarisch und halten Sie sich an alle gebotenen Schutzmaßnahmen", ersuchte Van der Bellen auf Facebook die Menschen: "Handeln wir jetzt alle gemeinsam. Dann kommen wir gut durch diese Gesundheitskrise."