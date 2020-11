Bundespräsident Van der Bellen nach Sturz verletzt und im Krankenhaus

Am Samstag verletzte sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei einem Sturz am Becken und wurde ins Wiener AKH gebracht.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich am Samstag bei einem Sturz in seinem zweiten Amtssitz Mürzsteg am Becken verletzt und ist in der Folge zur Abklärung ins Wiener AKH gefahren.