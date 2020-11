Nach Sturz: Van der Bellen konnte Wiener AKH bereits verlassen

Nachdem sich Alexander Van der Bellen bei einem Sturz eine Beckenverletzung zugezogen hatte, begab er sich zur Schmerztherapie ins Wiener AKH. Heute konnte er bereits wieder nach Hause gehen.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Donnerstagnachmittag das Spital verlassen. Er war nach einem Sturz am Samstag in seinem zweiten Amtssitz Mürzsteg ins Wiener AKH gefahren. Dort wurde eine Beckenverletzung diagnostiziert und eine Schmerztherapie vorgenommen.