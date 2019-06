CO-Alarm auf der Wiener Mariahilfer Straße: Feuerwehr musste ausrücken

Am Montag musste die Wiener Berufsfeuerwehr wegen eines CO-Unfalls in die äußere Mariahilfer Straße ausrücken. Vier Personen in der betroffenen Wohnung zeigten bereits Anzeichen einer Kohlenmonoxidvergiftung.

Eine mobile Klimaanlage hat am Montagnachmittag erneut einen CO-Unfall in einer Wohnung auf der äußeren Mariahilfer Straße verursacht. Durch den Betrieb des Gerätes kam es zu einem Unterdruck in der Wohnung, weshalb die Abgase der Therme nicht ordnungsgemäß abziehen konnten. In weiterer Folge kam es zu einer starken CO-Konzentration in der Wohnung in Wien-Fünfhaus.