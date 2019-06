Unsichtbare Gefahr: Feuerwehr rät zur Vorsicht bei Gasthermen und mobilen Geräten

Am Wochenende kam es zum ersten Kohlenstoffmonoxid-Unfall bei warmen Temperaturen in Wien. Die Feuerwehr warnt, dass sowohl Klimaanlagen als auch Ventilatoren einen Unterdruck erzeugen können, die heißen Temperaturen erhöhen die Gefahr.

Nach dem ersten Kohlenstoffmonoxid-Unfall bei warmen Temperaturen in Wien hat die Feuerwehr vor dem Anschluss externer Geräte wie etwa Klimageräte oder Ventilatoren gewarnt. Unter normalen Umständen sei eine Gastherme nämlich absolut sicher, sagte Oberbrandrat Christian Feiler. Problematisch wird es, wenn sie schlecht gewartet ist, es besonders heiß ist oder wenn Luft aus der Wohnung gesaugt wird.

Durch mobile Klimageräte, eingebaute Ventilatoren, aber auch Dunstabzugshauben kann es zu einer erhöhten Kohlenstoffmonoxid-Konzentration kommen. Die Wiener Berufsfeuerwehr rät daher, beim Betrieb der Therme im Sommer – etwa beim Duschen oder Geschirr abwaschen – Fenster und Türen zu dem Raum zu öffnen, in dem die Therme montiert ist. Hohe Temperaturen begünstigen überdies CO-Unfälle: Durch große Hitze kann sich in den Rauchfängen eine Art Luftstoppel bilden. Die Abgase sind im Vergleich zur Außenluft nicht heiß genug und können dadurch nicht mehr abziehen.

Bei folgenden Symptomen sofort die Rettung und Feuerwehr verständigen:

Kohlenstoffmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas. Gelangt es über die Lunge in den Blutkreislauf, bindet es sich – vereinfacht – an die roten Blutkörperchen und verhindert den Sauerstofftransport im Körper. Der Organismus erstickt innerlich. Symptome einer leichten Kohlenstoffmonoxidvergiftung sind Kopfschmerzen, Schwindel und grippeähnliche Symptome. Wenn solche Symptome auftreten, sofort den gefährdeten Bereich verlassen und Rettung und Feuerwehr verständigen.