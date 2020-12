City-Ikea am Wiener Westbahnhof soll 2021 öffnen

Trotz Corona-Pandemie schreiten die Bauarbeiten beim City-Ikea am Wiener Westbahnhof wie geplant voran. Diese Woche wurde bereits Dachgleiche gefeiert, die Eröffnung soll Ende August 2021 stattfinden.

Bauarbeiten laufen trotz Corona-Pandemie wie geplant

Mehr als eine Million Kunden will man an der äußeren Mariahilfer Straße jährlich empfangen, sagte Deliloglu. Die Arbeiten in dem Gebäude, in das rund 140 Mio. Euro investiert werden, laufen auch trotz der Herausforderungen der Pandemie weiter, wie Projektleiterin Sandra Sindler-Larsson berichtete. Man habe ein entsprechendes Sicherheitskonzept für die auf der Baustelle tätigen Personen ausgearbeitet.