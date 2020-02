Ikea-Bau am Wiener Westbahnhof hat begonnen

Der Ikea am Wiener Westbahnhof nimmt bereits Gestalt an. Derzeit wird das Fundament gelegt, bis im Sommer 2021 soll das gesamte Möbelhaus stehen. Für Ikea ist ihre erste City-Filiale ein Experiment.

Der City-Ikea beim Wiener Westbahnhof nimmt langsam Form an - auch wenn man noch nicht viel davon sieht: Die Bauarbeiten für das Einrichtungshaus - das erste, das der schwedische Möbelkonzern mitten im urbanen Raum eröffnet - sind nun angelaufen. Das Gebäude selbst wird im Sommer 2021 fertig sein, sagte Projektleiterin Sandra Sindler-Larsson am Mittwoch.

Derzeit erfolgen die Arbeiten am Fundament. Sindler-Larsson sprach von einer Herausforderung, da quer unter dem Grundstück die U-Bahn-Trasse verlaufe. Deswegen wird zuerst die Bodenplatte betoniert, erst danach im Untergrund gearbeitet. Das sei aus statischen Gründen nötig, sagte die Leiterin in einer Pressekonferenz.

Ikea-Experiment in Wien

Der City-Standort soll gewissermaßen ein Experiment für den Möbelriesen sein. Statt einer blauen Box auf der Wiese am Stadtrand gehe man hier mitten in die Stadt, erläuterte Malmuna Mosser, Business Development Managerin von Ikea Österreich. Parkplätze wird es keine geben. Kunden können am Standort zwar im gesamten Ikea-Sortiment gustieren, lagernd gibt es aber nur Dinge, "die man mit den Händen davontragen kann", bekräftigte Mosser. Das restliche Angebot wird binnen 24 Stunden geliefert oder kann bei Abholstationen selbst mitgenommen werden.