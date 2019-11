"Buch Wien" verzeichnete Besucherrekord

Erneut ein Rekord für Wiens "Buchfestival": So viele Besucher wie noch nie haben in der letzten Woche die "Buch Wien" besucht. Programmdirektor Günter Kaindlstorfer ist mehr als glücklich.

Wiener Buchmesse bot heuer so viel wie noch nie

Die Buch Wien zeigte sich im zwölften Jahr ihres Bestehens größer und internationaler denn je: Die Fläche wurde von 11.000m² auf 12.000m² erweitert. Insgesamt waren 25 Nationen auf der Messe vertreten, 385 Aussteller präsentierten ihre Verlage und Institutionen. Es waren 575 AutorInnen und Mitwirkende mit über 500 Veranstaltungen beteiligt, eine deutliche Steigerung zum Vorjahr (2018: 417 AutorInnen/425 Veranstaltungen). Programm gab es an 5 Tagen auf der Messe und an 35 Locations in Wien.



Den Auftakt der Buch Wien-Festwoche setzte die Vergabe des Österreichischen Buchpreises (Montag, 4. November) und tags darauf die Verleihung des Leo-Perutz-Preises (Dienstag, 5. November). Am Mittwoch, 6. November, fand die offizielle Eröffnung der BUCH WIEN mit der „Langen Nacht der Bücher“ in Anwesenheit von Bundespräsident Alexander Van der Bellen statt. Bei der alljährlichen Buch-Party am Freitag, den 8. November, lautete das Motto im Gartenbaukino „BUCH WIEN tanzt“. Vor dem offiziellen Messestart gab es mit „BUCH WIEN on Tour“ erstmals Programm in ausgewählten Buchhandlungen in den Bundesländern.