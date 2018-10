Bub nach Rottweiler-Attacke in Wien verstorben: Das fordert jetzt der Vater

Der Vater des einjährigen Buben, der vergangene Woche nach einer Rottweiler-Attacke im Krankenhaus verstarb, meldete sich nun zu Wort. Er fordert eine generelle Leinen- und Beißkorbpflicht für Hunde in Wien.

“Es ist ein Schmerz, den wir lebenslang tragen müssen”, so der Vater über den Tod seines einjährigen Sohnes, der am 27. September nach einer Bissattacke eines Rottweilers in Wien verstarb. Der Bub wurde in der Ziegelhofstraße in Wien-Donaustadt von einem Hund angefallen und in den Kopf gebissen. Die Besitzerin des Tieres war zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert, der Rottweiler war zwar angeleint, konnte sich aber losreißen.