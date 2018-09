Rottweiler biss Baby in Wien-Donaustadt: Besitzerin war betrunken

Am Montagabend wurde ein einjähriger Bub durch einen Hundebiss in Wien-Donaustadt lebensgefährlich verletzt. Bei dem Hund handelte es sich um einen Rottweiler, der sich plötzlich von seiner betrunkenen Besitzerin losriss und das Kind am Kopf packte.

Rottweiler riss sich von betrunkener Besitzerin los

Der Unfall ereignete sich gegen 20.15 Uhr in der Ziegelhofstraße in Wien-Donaustadt. Der kleine Bub war mit seinen Großeltern spazieren. Dabei schaukelten sie das Baby in ihrer Mitte an den Armen immer wieder spielerisch in die Höhe. Auf dem Gehsteig kam den drei Spaziergängern eine 48-Jährige entgegen. Die betrunkene Frau hatte einen Rottweiler an der Leine, der sich jedoch plötzlich mit der Leine von der Hand der Frau losriss. Der Hund packte das Kleinkind am Kopf und fügte ihm schwere Verletzungen zu. Laut Polizei erlitt das Kind eine zehn Zentimeter lange Wunde am Kopf. Angaben der Rettung zufolge biss der große Hund dem Kind in den Schädel, nicht ins Gesicht.