Brand im Wiener Donauzentrum gelöscht

Um 17:30 Uhr konnte der Großbrand im Wiener Donauzentrum von der Berufsfeuerwehr vollständig gelöscht werden.

Die Einsatzkräfte waren am Abend mit Sicherungsarbeiten an dem schwer beschädigten Gebäude im Wiener Donauzentrum beschäftigt, weil starker Wind bis Sturm für die Nacht angesagt waren, sagte Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl am Abend. Die Alarmstufe wurde aufgehoben.