Brand im Wiener Donauzentrum: "Das Schlimmste wird das Wasser sein"

Lokalaugenschein beim Wiener Donauzentrum: Während draußen auf der Wagramer Straße zahlreiche Schaulustige den Kampf der Berufsfeuerwehr gegen den Brand verfolgten, hatten sich im alten Trakt nur wenige Shoppinginteressierte verirrt.

“Das Schlimmste wird das Wasser sein”, sagte Scharf zur APA. “Da werden Unmengen in meine Praxis geronnen sein.” Immerhin hatte er am Samstag keine Tiere in der Ordination: “Sonst wäre ich jetzt nicht so ruhig.” Der Veterinär wies auf die intensiven Arbeiten in dem Gebäude hin. “Die Bauarbeiter hätten auch am Samstag weitermachen sollen.” Auch Anton Cech, Center Manager des Donauzentrums, sagte, dass neben dem Geruch vor allem das Löschwasser ein großes Problem bei der Sanierung des betroffenen Bereichs sein werde.