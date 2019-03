Brand im Wiener Donauzentrum: Feuerwehr im Großeinsatz

Am Samstagmorgen sorgte ein Brand im Wiener Donauzentrum in Wien-Donaustadt für einen Großeinsatz der Berufsfeuerwehr. Hundert Mann stehen seit 7:30 Uhr im Einsatz.

Ein Brand im “Donauzentrum” in Wien-Donaustadt hat Samstag früh zu einem Großeinsatz der Berufsfeuerwehr geführt. Es wurde Alarmstufe drei ausgerufen. Rund hundert Mann waren mit Löscharbeiten beschäftigt. Gegen 06:00 Uhr sei eine erste Rauchentwicklung bemerkt worden, hieß es.

Über den Kurznachrichtendienst Twitter informierte die Landespolizeidirektion Wien Samstag früh über erhebliche Verkehrsbehinderungen wegen des Brands im “Donauzentrum”: “Wegen eines Feuerwehreinsatzes ist die Wagramerstraße stadteinwärts ab Wintzingerodestraße gesperrt”, hieß es dort. “Der Verkehr wird örtlich abgeleitet. Die Siebeckstraße ist in diesem Bereich nicht passierbar.” Auch die Öffi-Linien 25, 26A und 93A können den Bereich derzeit nicht passieren. Die Straßenbahnlinie 25 musste vorläufig in beiden Fahrtrichtungen ihren Betrieb einstellen, gegen 08:00 Uhr kam es bereits zu Staubildungen.

Gasflaschen in Sicherheit gebracht

Die Wiener Berufsfeuerwehr hat Samstag früh im “Donauzentrum” in Wien-Donaustadt mehrere Propangasflaschen in Sicherheit gebracht, die in dem von einem Brand betroffenen Gebäude gelagert waren. Wie Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl der APA mitteilte, befanden sie sich gegen 08:30 Uhr nicht mehr “im heißen Bereich”. Diesbezüglich wurde Entwarnung gegeben: “Es gibt keine Gefahr mehr”.