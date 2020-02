Bildungscampus Christine Nöstlinger wird für 2,7 Mio Euro topmodern ausgestattet

Der Bildungscampus Christine Nöstlinger am Wiener Nordbahnhofgelände wird im September mit modernster Ausstattung in sein erstes Jahr starten - interaktive Tafeln, audiovisuelle Geräte und zeitgemäße Möbel inklusive.

Bildungscampus Christine Nöstlinger: Erfolgskonzept wird fortgesetzt

14 Campus-Standorte in Wien werden bis 2023 fertig

Wien hat derzeit sieben Bildungscampus-Standorte (Monte Laa in Favoriten, Gertrude- Fröhlich-Sandner in der Leopoldstadt, Donaufeld Nord in Floridsdorf, Sonnwendviertel in Favoriten sowie den Campus Seestadt sowie Campus Berresgasse und Campus Friedrich Fexer in der Attemsgasse/Donaustadt), sechs weitere sind derzeit in Bau bzw. Planung ( Aron Menczer, Aspern Nord, Atzgersdorf, Deutschordenstraße, Inner-Favoriten und Gasometerumfeld). Der Bildungscampus Chrstine Nöstlinger in der Leopoldstadt befindet sich in der Fertigstellung und eröffnet mit Beginn des Schuljahres 2020/21.