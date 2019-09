"Christine-Nöstlinger-Gasse" entsteht in Wien-Floridsdorf

Am Dienstag wurde beschlossen, dass Wien-Floridsdorf eine Christine-Nöstlinger-Gasse erhält. Österreichs erfolgreichste Kinderbuchautorin ist 2018 verstorben.

Die erfolgreiche Wiener Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger ist im Vorjahr verstorben - nun werden aber nicht nur ihre Bücher an ihr Wirken erinnern, sondern auch ein Straßenzug in Wien. In Floridsdorf gibt es künftig eine "Christine-Nöstlinger-Gasse", gab Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) am Dienstag in einer Aussendung bekannt.